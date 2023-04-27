Kontrolünü yitirdiği kamyonetiyle park halindeki 6 araca çarpıp, kaçtı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, park halindeki 6 araca çarptı. Sürücü aracını bırakıp kaçarken, kaza mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, dün gece Akçay Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FH 7900 plakalı kamyonet, viraja hızlı girince yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan incelemede, park halindeki 6 araçta hasar tespit etti. Kamyonet, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Bu arada kaza mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün sokağa hızlı girince kamyonetin kontrolü kaybedip 6 araca çarptığı ve kendi aracını bırakıp kaçtığı görüldü.

Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-04-27 15:12:33



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