Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da Büyükdüvenci Ortaokulunda öğrenim gören 20 öğrencide, öğle saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti baş gösterdi. Okul idarecilerinin bilgi vermesi üzerine 20 öğrenci, ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada taşımalı eğitim veren okulda öğrencilerin tavuk yediği belirtildi. Öğrencilerin rahatsızlanmasıyla ilgili yemeklerden numune alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-04-27 20:27:07
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