Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´un İskilip ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Eser (19), hayatını kaybetti.

İskilip'ten sanayi yönüne giden Ahmet Eser yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirince aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Eser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-04-28 14:12:13



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