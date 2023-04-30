Çorum FK maçını taraftarlar stat dışında kurulan dev ekranda izledi

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, sahasında Düzcespor ile karşılaştı. Çorum FK´nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçı taraftarlar saha dışında dev ekranda izledi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İnegölspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle, Çorum FK'ya seyircisiz oynama cezası vermişti. Düzcespor maçını seyircisiz oynayan TFF 2.Lig Beyaz Grup lideri Çorum FK karşılaşmayı 1-0 kazandı. Taraftarlar, Çorum Belediyesi tarafından stadyumun yanına kurulan dev ekranda maçı izledi. Stat dışından tezahüratlarla saha içine destek olmaya çalışan taraftarlar, karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da maçı taraftarla birlikte dev ekranda izledi.

DHA-Spor Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-04-30 19:56:21



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