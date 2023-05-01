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Bakan Soylu: Gabar'da Suudi Arabistan kalitesinde petrol bulduk (2)

DHA

Bakan Soylu: Gabar'da Suudi Arabistan kalitesinde petrol bulduk (2)


SOYLU: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DAĞLARDA 86 TERÖRİSTİ KALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'taki programının ardından Çorum'a geldi. Hamit Kaplan Caddesi'nde bulanan Devlet Tiyatro Salonu önünde toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, Millet İttifakı'nı eleştirdi. Bakan Soylu, "Diyorlar ki tutsakları serbest bırakacağız. Sorarlar peki bu tutsaklar kim? Apo ile Selo değil mi? İkisi de terörist değil mi? 15 Mayıs günü Apo ile Selo'yu serbest bırakacaklar. Bitti mi hayır, 'bir şey daha yapacağız' diyorlar. Doğu ve Güneydoğu'yu belediyeler üzerinden terörize etmedi mi bunlar. Diyarbakırlı annelerin çocuklarını 9, 10 yaşında dağa çıkardılar mı? Bakın bu namussuzlar ne yapmışlar. Bir engelli çocuğu yıllar önce kaçırmışlar. 'Seni annene götürüyoruz' diye dağa oradan da Irak´a götürmüşler. Çocuk bir fırsatını bulup engelli haliyle bir başka ülkeye kaçmış. Bizimkiler birisiyle temasa geçtiler ve o çocuğu oradan alacağız. Bunların hiç vicdanı yok, bunların hiçbir insanlığı yok, bunların bir tek patronu var o da Amerika. Şimdi ne diyorlar, 'o dağa para gönderen, dağa adam gönderen, dağa lojistik ve gıda gönderen o belediyeleri kayyumdan alacağız, tekrar terör örgütüne geri vereceğiz' diyorlar. Değerli Çorumlular terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı. Kahraman Çorum´dan söylüyorum, bu 86 teröristi Cumhuriyet 100´üncü yılı olan 29 Ekim 2023´te tamamen ortadan kaldırmaksak namerdiz" ifadelerini kullandı.
'DEVLETİN BAŞINA 'FETÖ'YÜ TEKRAR GETİRECEĞİZ' DİYORLAR'
Sadece PKK ve PYD ile mücadele etmediklerini dile getiren Bakan Soylu, "Biz sadece PKK ve PYD´yi yenmiyoruz aynı zamanda onların ağa babalarını da yeniyoruz. Bununla herşey bitiyor mu? Hayır, 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyeler kim gelsin diyorlar biliyor musunuz, 15 Temmuz´u kim yaptı. Amerika kime yaptırdı, FETÖ´ye yaptırdı değil mi? Peki! Devleti FETÖ´cülerden arındırdık mı? Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Devletin başına 'FETÖ´yü tekrar getireceğiz' diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler söylüyor bunu. Yetmedi başka bir şey daha söylüyorlar. Bu ülkeye 'LGBT´´yi de getireceğiz' diyorlar. Bu ülke çok şey gördü. Bizi ayakta tutan nedir biliyor musunuz, dinimiz, inancımız, milli birlik ve beraberliğimiz, en önemlisi de bizi, aile yapımız ayakta tutuyor. Batı bizim aile yapımıza gözünü dikmiş. Bay Bay Kemal, erkekle erkeği evlendireceğiz, yetmiyor bunu söylüyor. Yetmiyor bir de billboardlara yazıyor billboardlara. Getirecekleri budur Türkiye'ye Batı bizden intikam almak istiyor" diye konuştu. (DHA)Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-05-01 21:02:37

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