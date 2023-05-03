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Çorum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Çorum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da otomobil ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam Çorum Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı´nda meydana geldi. Hüseyin Hotunlu idaresindeki 19 TZ 607 plakalı otomobil, Ali Kara´nın kullandığı 19 S 0016 plakalı bir fabrikanın işçi servis minibüsü ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerle birlikte minibüste yolcu olarak bulunan Sedanur Bayraklı da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Hotunlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-05-03 11:09:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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