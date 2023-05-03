Husumetlisini öldürüp kaza gibi gösteren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi



Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde aralarında husumet bulunan Sefer Öztürk´ü (43), av tüfeği ile vurarak öldürüp, kaza gibi gösteren, cenazesinde yakınlarına taziyede bulunup, defin yerinde mezar kazan aile fertlerine yardım ettiği tespit edilen tutuklu Mustafa Karaçam (53) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 22 Ekim'de İskilip ilçesi Seki köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Sefer Öztürk, odun kesmek için gittiği ormanda devrilen traktör römorkunun altında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Sefer Öztürk'ün vücudunda saçma izine rastlanınca, jandarma soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan araştırmada, Sefer Öztürk ile Mustafa Karaçam arasında 'odun kesimi anlaşmazlığı' nedeniyle husumet olduğu saptandı. Öztürk'ün, Mustafa Karaçam tarafından av tüfeği ile vurarak öldürdüğü, cesedini de devirdiği traktör römorkunun altına yerleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Karaçam, yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mustafa Karaçam´ın, öldürüp kaza gibi gösterdiği Sefer Öztürk´ün cenazesinde yakınlarına taziyede bulunup, defin yerinde mezar kazan aile fertlerine yardım ettiği ortaya çıktı

SAVCI 'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' DEDİ

Yürütülen soruşturmanın ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, olayın oluş şekline yer verilerek, "Mustafa Karaçam, aralarında husumet bulunan Sefer Öztürk´ü öldürmek kararıyla yanına aldığı tek kırma tüfekle geçeceği yola pusu kurdu. Bir el ateş ederek Öztürk'ü traktörden düşürdü. Kaza süsü vermek amacıyla traktörü römork ile birlikte yolun aşağı kısmına doğru geri geri sürdü ve römorku sol tarafa makas yapmak suretiyle eğimli araziye doğru devirdi. Bu sırada da traktör ile yerde yatan Sefer Öztürk'ün üzerinden geçti. Ardından da yanına giderek yüzüne tüfek dipçiği ile vurdu. Daha sonra halat ile Sefer Öztürk´ü bacaklarından çekerek römorkun altına doğru sürükledi. Ölmesini bekleyip delilleri sakladı" denildi.

Mustafa Karaçam hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Çorum 2. Ağır ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Karaçam, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çakacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

2023-05-03 15:12:57



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