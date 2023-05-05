Bahçeli: Utanmadan üç maymunu oynadılar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir HDP'li diyor ki, 'Anayasadan Türklüğü çıkartacağız, dokunulmaz maddelere dokunacağız.' Aynı ifadeleri Ali Babacan da paylaşıp, 'Türklüğü Anayasadan çıkartacağız' demedi mi? Bu ağırlaştırmış suç teşkil eden ve düşmanlık saçan açıklamalara Kılıçdaroğlu sessiz, İYİ Parti başkanı tepkisiz kaldı. Utanmadan üç maymunu oynadılar, korkudan 'gık' diyemediler veya işlerine öyle geldiği için itiraz etmeyi çıkarlarına uygun bulmadılar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'da Abide Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Millet İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin önünü kesmek için çırpındığını söyleyen Bahçeli, "Kervan yağmacıları, istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor. Terörist Demirtaş cezaevinden 'Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim' diyor. Kimin kimlerle yürüdüğünü, Çorumlu bir kez daha gördü. Aziz milletim ihanet ve rezalet ittifakına yeniden şahit oldu. Bir HDP'li diyor ki; 'Anayasa'dan Türklüğü çıkaracağız. Dokunulmaz maddelere dokunacağız.' Aynı ifadeleri Ali Babacan da paylaşmadı mı? 'Türklüğü Anayasa'dan çıkaracağız' demedi mi? Bu ağırlaştırılmış suç teşkil eden ve Türk'e düşmanlık saçan açıklamalara Kılıçdaroğlu sessiz, İYİ Parti Başkanı da tepkisiz kaldı. Utanmadan üç maymunu oynadılar, korkudan 'gık' diyemediler veya işlerine öyle geldiği için itiraz etmeyi çıkarlarına uygun bulmadılar. Türklüğün Anayasa'dan çıkarılması demek, Türk'e biçilmiş kefendir. Türklüğün Anayasa'dan çıkarılması, Türkiye'nin temellerine dinamit döşenmesidir" dedi.

'YEDİ DÜVEL 14 MAYIS'I BEKLİYOR'

Bahçeli, konuşmasının devamında da şunları söyledi:

"Allah ecelden aman verdiği müddetçe, son Türk oğlu Türk yaşadığı sürece bu topraklardan Türk ve Türk milletini hiç kimse, hiçbir alçak, hiçbir dış bağlantılı hain sökemez, buna güç yetiremez. Çünkü muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda saklıdır. Soruyorum sizlere, Türklüğü Anadolu coğrafyasında esir etmek isteyenlere haddini bildirecek misiniz? Türklüğü Anayasa'dan ve siyasetten tasfiye etmek için el ovuşturan, fırsat kollayan, 'Şark meselesinin taşeronu olan zillet ittifakına küstahlığının ve hıyanetinin bedelini ödetecek misiniz? Türk milletine ve Türkiye'ye iliklerine kadar sevdalı Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyecek misiniz? Çorum milletvekili adaylarımızı TBMM'ye gönderecek misiniz? Cumhur İttifakı'nın arkasında duracak mısınız? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacak mısınız, oyunuzla önünü açacak mısınız? 'Durmak yok, yola devam' diyecek misiniz? Bir korkak, bir orduya serdar edilirse, yiğitler meydandan berbat olur. Uzak dursunlar yeter ki değmesin elleri, muazzez olan her şeyi murdar ederler. Bir terörist çıkıp demiş ki; '14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek.' Yine bir başka terörist adeta kin ve nefretini kusarak şöyle konuşmuş; 'Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.' İngiliz menşeli The Economist, muhalefetin iktidar olması halinde güney sınırlarımız boyunca bir terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini, S-400 Hava Savunma Füze Sistemi'nin de depoya alınıp çürümeye bırakılacağını iddia etmiş. Yine aynı ülkeden yayımlanan bir gazetede Kılıçdaroğlu'nun bir tabuyu yıktığını, dolambaçlı sözlerle Erdoğan'ın kaybedeceğini ileri sürmüş. Yedi düvel 14 Mayıs'ı bekliyor. Haçlı bakiyeleri 14 Mayıs için senaryo geliştirip son kozlarını oynuyor. Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor. Terörü aklamaya, arkalamaya, arındırmaya ve asıl maksadını saklamaya niyetlenen, bu melanet niyeti siyasi, ekonomik ve diplomatik amaçlarının içine tıpkı bir mayın gibi yerleştiren ülkeler, 14 Mayıs için hayal kuruyor. İçine kapanmış, iç meselelere gömülmüş, etnik ve mezhep bölünmesine düşmüş, tarihi ve kültürel müktesebatından kopmuş bir Türkiye için ayin yapıyorlar. Ancak hevesleri boşuna, çabaları beyhudedir. Çünkü sıra ve söz aziz milletimizdedir. Teröristin hükmü Türkiye'den geçmez. Bebek katillerinin telkin ve temennileriyle yaprak bile kımıldamaz. Küresel emperyalizmin borusu Türk vatanında ötemez." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-05-05 17:06:31



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