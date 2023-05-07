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İmamoğlu: Gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyor

DHA

İmamoğlu: Gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyor


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Anneler, babalar kara kara düşünüyor. Hayat pahalılığı, vatandaşımızın hayatını kabusa çeviriyor. Gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyor. Herkes mutsuz, umutsuz" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelip, Abide Meydanı'nda halka hitap eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Herkesin dilinde bir söz var; hayat, çok pahalı. Ekonomi çok kötü. Sabah aldığımız bir şeyin, akşama fiyatı değişiyor. Vatandaşımız yokluk ve yoksulluk içinde. Herkes, yoksulluk seviyesinin altında. Vatandaş patatesi, soğanı alsam mı almasam mı diye düşünüyor. Bir tane mi alsam, 2 taneye cebimdeki para yeter mi diye düşünüyor. Vatandaşın evine her gün giren yiyecekler artık neredeyse lüks tüketim haline geldi. Ülkenin ekonomisi, freni patlamış kamyon gibi uçurumdan aşağıya gidiyor. Anneler, babalar kara kara düşünüyor. Hayat pahalılığı, vatandaşımızın hayatını kabusa çeviriyor. Gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyor. Herkes mutsuz, umutsuz. Çocukların hayal kurması bile zorlaşıyor" dedi.
İmamoğlu, İstanbul'da akla mantığa sığmayan arsa satışları olduğunu, 100 binlerce doların birilerinin cebine indirildiğini ve bunların tespit ettiklerini söyledi.
'SEN MİLLİYETÇİSİN ÖYLE Mİ'
Tespit ettikleri 40 dosya hakkında suç duyurusu yaptıklarını anlatan İmamoğlu, "Ne oldu biliyor musunuz? İçişleri Bakanı, 40 tane dosyamıza el koydu. Dosyaları sümen altı yaptı. 2 yılı geçti, bakanlık duruyor. Sorsan bu bakan, çok vatansever. Milletin parası, bir avuç insana peşkeş çekilmiş. Milleti koruyacağına onları koruyor. Ondan sonra da milletin karşısına çıkıyor, titreye titreye konuşuyor. Gözleri de fır fır dönüyor. Sen milliyetçisin öyle mi? Dengesi bozuk insanlar, seçim kampanyası yapıyor. Tek cümlesi var; anlamış değilim, çocuklar var. Bunlar, gelirse erkek erkeğe evlenecekmiş. Gidersek, bu ülkede şu olacak, bu olacak. Her gün defalarca tekrarlıyor. Bunların tuhaf bir bilinçaltı var; akıl tutulması. Çoluk çocuk seni dinliyor. Ağzından çıkanı kulağın duysun, ayıp. Adamın aklı fikri orada, başka bir yere çalışmıyor. Bunların konuşmalarına uzun bir bip lazım. Çok içselleştirmiş meseleyi, enteresan. Hayırlısı Allah'tan. Bunların döneminde evlilik oranı yüzde 30 azaldı. Millet yuva kuramıyor, utanın. Sinan Ateş hunharca katledildi. Bu ülkenin göbeğinde öldürüldü. 5 ay geçti, aydınlatamıyorsun. Ağzını bile açamıyorsun. Baş sağlığı bile dilemedin. Sen önce halis ülkücülerin katillerini ve arkasındakileri bul. Sen ne yaptın? Bu ülkenin yetiştirdiği en değerli polis müdürlerinden efsane Gaffar Okkan'ı ve 5 şehit memurunu şehit eden anlayışı, ittifakına kattın. Ondan sonra gel bize milliyetçilik tasla" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-05-07 14:37:37

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