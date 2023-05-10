Çantasından 4 bin 406 sentetik hap çıkan yolcu tutuklandı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da otobüs terminalinde otobüsten inen yolcunun çantasında 4 bin 406 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´dan Çorum´a uyuşturucu madde getiren kişiyi takibe aldı. 630 kilometre takip edilen S.A. (26), Çorum şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında 4 bin 406 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe, `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-05-10 12:14:49



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