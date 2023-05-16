Şampiyonluğu garantileyen Çorum FK taraftarları kutlama yaptı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, ligin bitmesine 1 maç kala Isparta 32 Spor´u Berkay Can Demircioğlu ve Hürşit Taşcı´nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi.

Çorum´da oynan maçın bitmesinin ardından gerek sahada gerekse kentin sokaklarında 'Şampiyon Çorum FK´ sesleri yükseldi. Sahada, evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen kırmızı-siyahlı takımın taraftarı, Çorum FK bayrakları ve meşalelerle kutlama yaptı. Taraftarların sevinci kentin bir çok noktasında sürdü. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarların kutlamaları

-Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-05-16 18:16:58



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