Şampiyonluğu garantileyen Çorum FK taraftarları kutlama yaptı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, ligin bitmesine 1 maç kala Isparta 32 Spor´u Berkay Can Demircioğlu ve Hürşit Taşcı´nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi.
Çorum´da oynan maçın bitmesinin ardından gerek sahada gerekse kentin sokaklarında 'Şampiyon Çorum FK´ sesleri yükseldi. Sahada, evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen kırmızı-siyahlı takımın taraftarı, Çorum FK bayrakları ve meşalelerle kutlama yaptı. Taraftarların sevinci kentin bir çok noktasında sürdü. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarların kutlamaları
-Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-05-16 18:16:58
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