Çorum´da çelik döküm fabrikasında patlama: 2´si ağır 6 yaralı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM-Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki içinde eriyik bronzun bulunduğu savurma kazanında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2´si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında ÇorumAnkara kara yolu, Ankara Yolu Bulvarı Yaydiğin Kavşağı yanında bulunan çelik döküm fabrikasında meydana geldi. Eriyik bronzun bulunduğu savurma kazanında patlama oldu. Patlama sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralı işçilerden Metin Temur ve İsmail Yıldız´ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-05-25 17:11:39



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