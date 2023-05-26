9 metre yükseklikten düşüp, öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da çelik çatı yapım işinde çalışan Furkan Ahmet Akgül (19), 9 metre yüksekten düşüp, yaşamını yitirdi.
Olay, dün Çorum Belediyesi´nin Asfalt Şantiyesi Taş Ocağı ve Yol Bakım Amirliği Kampüsü´nde meydana geldi. Çelik çatı yapım işinde çalışan Furkan Ahmet Akgül, 9 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Şantiyedeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akgül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Çorum AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Akgül´ün ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileğinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-05-26 12:42:54
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