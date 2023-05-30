Çorum'da Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi´nin yıkımında gerginlik (2)



TÜRBE BOŞ

Çorum Belediye ekipleri kaçak yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımına başladı. Yıkıma ibadethanenin bitişindeki küçük binalardan başlayan ekiplere bazı kişiler tepki gösterdi. Bu kişiler, ibadethane bölümünün bitişiğinde Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan Hazretlerinin Türbesi olduğunu iddia etti. Belediye yetkilileri ise Anıtlar Yüksek Kurulu incelemesinde türbenin boş olduğunun tespit edildiğini belirtti. Ekipler tarafından 2 gün içerisinde türbenin bulunduğu bölümün de yıkılacağı bildirildi. Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı ve Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, yolun açılmasına engel olan ve her iki mahalleyi mağdur eden kaçak yapımının yıkılmasından dolayı Çorum Belediyesi´ne teşekkür etti.

Konuyla ilgili Çorum Belediyesi de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada yıkım kararına dair kesinleşmiş mahkeme kararı ile birlikte verilen 40 günlük boşaltma süresi ve yine 12 günlük ek sürelerin dolması üzerine bu sabah erken saatlerden itibaren yıkım çalışmalarına başlandığı belirtildi. Yapının yıkılması ile Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi´nin tamamının, çift şeritli yol olarak hizmete açılacağı belirtildi. (DHA)Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-05-30 16:17:59



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