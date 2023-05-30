Çorum'da Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi´nin yıkımında gerginlik (3)

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TÜRBEDEN KEMİK PARÇALARI ORTAYA ÇIKTI

Çorum Belediyesi ekiplerinin kaçak yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımını gerçekleştirdiği alanda yapılan çalışmalarda türbenin bulunduğu bölgede bazı kemik parçalarına rastlandı. Kemikler büyük bir titizlikle kefenlenerek mezarlıklar müdürlüğüne teslim edildi. Bulunan kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-05-30 21:31:49



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