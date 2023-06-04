Çorum'u sel vurdu, yollar göle döndü, 6 ahırı su bastı, 2 büyükbaş öldü



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da sağanak yağış günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. 450 haneli merkeze bağlı Kalehisar köyünde 6 ahırı su bastı, 2 büyükbaş hayvan öldü.

Çorum'da etkli olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Merkeze bağlı Koparan bölgesi ile Sungurlu ilçesi Karakaya Köyü arasında oluşan sel suları nedeniyle ÇorumAnkara karayolunda uzun süre araç trafiğinin aksamasına neden oldu. 450 haneli merkeze bağlı Kalehisar köyünde ise 6 ahırı su bastı, 2 büyükbaş hayvan öldü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yol temizleme çalışmasının ardından Çorum-Ankara karayolu trafik akışı normale döndü. Ayrıca yoğun sağanak nedeniyle Sungurlu ilçesi Gafurlu köyü, Uğurludağ ilçesi Aşılıarmut ve Kızağılı köyleri ile Mecitözü ilçesi Çitli köyünde sel suları nedeniyle yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-04 21:43:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.