Çorum'da sağanak sele neden oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM´da sağanak sonrası kent merkezinden geçen dere taştı; çok sayıda bağ evini su bastı, ekili araziler de zarar gördü.
Ülkede birçok bölgeyi etkisi altına alan sağanak Çorum´da da sele neden oldu. Sel suları nedeniyle dereler taştı. Belediye ekipleri köprülerin bulunduğu alanlarda temizlik yaparak suyun birikmeden akmasını sağlamaya çalıştı. Bağ evlerini su basarken, ekili tarım arazileri de zarar gördü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-06-12 17:21:58
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