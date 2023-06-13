Çorum´da dağdan gelen sel suları parke taşlarını söktü, çöp konteynerlerini sürükledi

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da Düvenci Beldesi'nde sağanak sonrası dağdan gelen sel suları yollarda döşeli taşları söktü, çöp konteynerleri taşkınla birlikte sürükledi.

Çorum'da etkili olan sağanak yağış merkeze bağlı Düvenci Beldesi'nde sele neden oldu. Dağ yamaçlarından beldeye ulaşan sel suları yola döşenmiş taşlarını söktü, çöp konteynerlerini sürükledi. Ekili araziler de büyük ölçüde zarar gördü. Belediye Başkanı Necmettin Yalçın yaptığı açıklamada, "Dağlardan gelen sel maalesef 40 haneli beldemize bağlı Kışladeresi mahallemizde büyük zarara yol açtı. Gelen sel suları yoldaki taşları söktü, çöp konteynerlerini sürükleyip götürdü. Ekili araziler sular altında kaldı. Çok şükür ki can kaybı yaşanmadı. Selin zararları büyük oldu" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-13 19:45:35



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