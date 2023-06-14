Operasyonlarda ele geçirilen 20 milyon liralık kaçak sigara ve sahte içki imha edildi

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da geçen yıl polisin düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak sigara ve sahte içkiler yakılarak imha edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 2022 yılı içinde gerçekleştirdiği yaklaşık 75 operasyonda piyasa değeri 20 milyon lira olan 2 ton tütün, yaklaşık 7 milyon doldurulmuş makaron ve 15 ton alkollü içki ele geçirildi. Kaçak tütün ve içkiler, oluşturulan komisyon huzurunda Akkent Mahallesi hafriyat alanında yakılarak imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-14 15:53:10



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