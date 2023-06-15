Kız arkadaşına, polisin uygulama noktasında evlilik teklifinde bulundu



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da müzisyen Uğur Hasan Bayatlı (23), şehrin en işlek caddesinde, polisin uygulama yaptığı yere yakın bir noktada, organizasyonla kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Polis ekibinin başında bulunan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Erol Karasu da genç çiftin yanına gelerek mutluluklar diledi.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesinde dün akşam müzisyen Uğur Hasan Bayatlı, kız arkadaşı Serengül Töremiş´e (22) evlilik teklifinde bulunmak için organizasyon yaptı. Töremiş'i arayarak çağıran Bayatlı, arkadaşlarının da yardımı ile hazırlıklarını tamamladı. Belirtilen saatte buluşma noktasına gelen Serengül Töremiş, Uğur Hasan Bayatlının sürprizi ile karşılaştı. Töremiş'in önünde diz çöken Bayatlı, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Töremiş'in 'evet yanıtını vermesiyle çift birbirlerini sarılarak kutladı.

Bu sırada bölgede uygulama yapan polis ekibin başında bulunan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Erol Karasu da genç çiftlerin yanına gelerek mutluluklar diledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-15 15:12:00



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