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Çorum AK Parti İl Başkanı Günay'ı darbeden 5 kişinin yargılanmasına başlandı

DHA

Çorum AK Parti İl Başkanı Günay'ı darbeden 5 kişinin yargılanmasına başlandı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da AK Parti İl Başkanı Murat Günay´ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Günay'ın şikayetçi olduğunu belirttiği duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. 
Çorum'da geçen 29 Mart'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti l Başkanı Murat Günay´ı sokak ortasında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya AK Parti İl Başkanı Murat Günay, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak savunma yapan sanık Saffet Erdemli, Murat Günay ile şahsi hiçbir sorunu bulunmadığını, sanıklardan Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör´ü de tanımadığını belirterek, "Öfkeme yenik düştüm ve bir iki kez tartakladım. Başka bir şey yapmadım. Durumum iyi, yardım çekine ihtiyacım yok. Üzgünüm, pişmanım, özür diliyorum ve tahliyemi istiyorum. Uzlaşmaya da hazırım" dedi.
Sanık Fatih Yılmaz ise Murat Günay´ı 20 yıldır tanıdığını, il başkanı ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok´u barıştırmaya gittiğini ve olayı ayırdığını ifade etti. Ünal Bozok da Günay´ın, akrabası olan bir kişinin sosyal medya platformundaki paylaşımına, "Saatin ne kadar güzel, markası ne?" diye yorum yazdığını iddia ederek, "Ben de Murat Günay´a kızdığımdan dolayı olayı Zeki Oral´a anlattım. Fatih Yılmaz, 'konuşarak halledelim' dedi. Sinirlendim, bir tane vurdum. Kızgınlığımla tartakladım. Zeki Oral ile Saffet Erdemli ayırdı. Yardım kartları ile alakalım yok. İbrahim Hoşgör´ü tanımıyorum. Konuşmaya gittik, iş kavgaya döndü. Olaydan sonra Belediye Başkanı´nı aradım. İl Başkanı ile kavga ettiğimi ve kendisinden özür dilediğimi belirttim" diye konuştu.
Tutuklu sanıklardan Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ise 9 yıldır muhtar olduğunu, kırsalda yaşayan insanların ramazan kartı için kendisine geldiğini vurgulayarak, savunmasında şunları söyledi:
"Kadın Kolları Başkanını aradım. Seçim öncesiydi. Yoğundu herhalde açamadı. Sonra İlçe Başkanını aradım. Kartların akıbetini sordum. 'İnsanlar kart istiyor' dedim. Kartların bu yıl Murat Günay´da olduğunu söyledi. Murat Başkanı aradım. 200 tane kart istedim. '20 tane verebilirim' dedi. Yetmez, 'beni karıştırmayın o zaman siz dağıtın' dedim. 8 yıldır AK Parti kartları hep benim üzerimden dağıttı. 8 yıldır değil de şimdimi yağmacı oldum."
GÜNAY: KUMPAS KURULDU
AK Parti İl Başkanı Murat Günay da Saffet Erdemli ile İbrahim Hoşgör´ü hiç tanımadığını, Fatih Yılmaz ile Zeki Oral´ı 20 yıldır tanıdığını, Ünal Bozok´u ise 6 yıldır tanıdığını söyledi. Şahsına kumpas kurulduğunu iddia eden Murat Günay, "Mertçe ifade verseler farklı düşünürdüm. Zeki Oral yalan söylüyor. 200 tane 500 liralık kart talep etti. Ben de ona o kadar veremeyeceğimi, ihtiyaç sahiplerini getirin yardımcı olacağımı söyledim. 'İl Başkanı oldun erkekleştin' dedi. O gün Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve meclis üyeleri ziyarete geldi. Ziyaretten sonra çıktım. Valiliğin arada iken merdivenlerden inerken bir araba önümü kesti. Ünal bey bana direk saldırdı, konuşma olmadı. Zeki bey de vurdu. Hepsi giderken küfretti. İbrahim Hoşgör hiç birşey demedi. Fatih Yılmaz da kamerayı kapattırdı. Fatih vurmadı bileğimi büktü, küfretmedi de. 'Partiye git kartları al gel, verseydin bunlar başına gelmeyecekti' dediler. Bende 'fakir fukaranın hakkını yedirmem' dedim. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
DURUŞMA 22 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Tanıkların dinlenmesi sonrası mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Haziran Perşembe gününe erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-06-15 21:05:14

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