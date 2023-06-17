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Çorum´da YKS heyecanı

DHA

Çorum´da YKS heyecanı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi´ne (TYT) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Görevlilerin öğrencilerin geç kalmamaları için `Son dakika son dakika´ diye bağırmaları dikkat çekti.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS´nin ilk oturumu TYT için Çorum´da adaylar, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu´nda kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Okul önünde çocuklarını sınava getiren veliler olası yüksek sesle konuşmalarına karşı çevreden uzaklaştırıldı. Sınava bir aday son anda koşarak girerken, görevlilerin 'son 3 dakika', 'son 2 dakika', 'son 1 dakika' diyerek dışarı çıkıp yüksek sesle bağırmaları ve öğrencilere yardımcı olmaya çalışmaları dikkat çekti. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-06-17 12:03:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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