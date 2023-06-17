Çorum´da YKS heyecanı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi´ne (TYT) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Görevlilerin öğrencilerin geç kalmamaları için `Son dakika son dakika´ diye bağırmaları dikkat çekti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS´nin ilk oturumu TYT için Çorum´da adaylar, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu´nda kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Okul önünde çocuklarını sınava getiren veliler olası yüksek sesle konuşmalarına karşı çevreden uzaklaştırıldı. Sınava bir aday son anda koşarak girerken, görevlilerin 'son 3 dakika', 'son 2 dakika', 'son 1 dakika' diyerek dışarı çıkıp yüksek sesle bağırmaları ve öğrencilere yardımcı olmaya çalışmaları dikkat çekti. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-17 12:03:12



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