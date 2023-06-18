Çorum´da silahlı kavga: 2'si ağır 3 yaralı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da iki grup arasındaki çıkan silahlı kavgada 2´si ağır 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına aldı Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Görkem S. (19), Ayaz Ada T. (18) ve Selahattin T. (17), iddiaya göre silah satın almak için Batuhan A. aracılığıyla anlaştıkları Derman A. ve Görkem K. ile buluştu. 19 ADK 157 plakalı otomobille Dumlupınar 52. Sokak'ta buluşan taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan kavgaya dönüşen tartışmada silahlar ateşlendi ve Selahattin T., Ayaz Ada T. ve Görkem S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaşan Görkem K. ve Derman A.'nın, kullandığı 19 ADK 157 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 16'ıncı Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada iki pompalı tüfek ele geçirildi. Görkem K. ve Derman A., polis ekiplerince yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.

Polis şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 195 adet mermi, 90 fişek, 1 muşta, 1 tüfek dürbün elde etti. Olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-18 11:16:22



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