Çorum'da apartmanda yangın: 6 kişi ve 2 kedi dumandan etkilendi, 1 kedi yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,DHAÇORUM´da 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında 6 kişi ile 2 kedi dumandan etkilendi. Yangın çıkan daireden düşen bir kedi ise yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Park Sokak´ta bulunan Hasan Özkubat´a ait 5 katlı Ekin Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının patlama ile başladığı, çıkan dumanların ardından alevlerin evi sardığı belirtildi. Binada oturanlar ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından apartmandan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangında dumandan etkilenen 2 kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 1 kedi ise penceden düştü. Kedinin düşme anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaralı kediye sağlık personeli Fikret Kaan Bolat müdahale etti. Kediler barınaktan gelen ekiplere teslim edildi.
Dumandan etkilenen 6 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-06-18 13:44:34
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