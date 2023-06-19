Tele takılan uçurtmayı kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde tellere takılan uçurtmayı almaya çalışırken akıma kapılan Doğanay Nadaslı (17), ağır yaralandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik tellerine takılan uçurtmayı almak için direğe tırmanan Doğanay Nadaslı, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nadaslı, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Sungurlu Yusuf ÇINAR
2023-06-19 12:23:23
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