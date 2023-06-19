Sungurlu'da yağış sele neden oldu

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Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Sungurlu ilçesi Ayağıbüyük köyünde, kuvvetli yağış sele neden oldu.

Sungurlu ilçesinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ayağıbüyük köyündeki derenin taşmasıyla sel oluştu. Köyün içinden geçen derenin debisi yükseldi, yapılan köprü inşaatı hasar gördü. Üzümüyle meşhur köyde bağlar da zarar gördü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum / Sungurlu Yusuf ÇINAR

2023-06-19 14:24:12



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