Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA), ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle Yazır deresi taştı, ilçede su baskınları yaşandı.
Boğazkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçenin içerisinden geçen Yazır Deresi'nin debisi yükseldi. Dereden taşan suların neden olduğu sel baskınında dere kenarındaki bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Boğazkale Belediyesi'ne bağlı ekipler, taşkın tehlikesine karşı dere çevresinde çalışma başlattı. Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, taşkın riski bulunan bölgelerde inceleme yaptı. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Evci, Çarşıcuma ve Örenkaya köylerinde ekili arazilerde su baskını meydana geldi, ekili alanlar zarar gördü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum / Boğazkale Yusuf ÇINAR
2023-06-19 21:03:00
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