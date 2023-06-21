Kooperatif bekçisi, ağaçtan erik toplayan kişiyi vurdu



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bekçisi Hüseyin Arslan (64), araç park alanındaki erik ağacından izinsiz meyve topladığı gerekçesiyle tartıştığı Yaşar Toprak'ı (55) tabancayla vurup, ağır yaraladı.

Olay, Çevre Yolu üzerindeki 32'nci Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi park alanında meydana geldi. Yaşar Toprak ile yeğeni Tuğra Toprak (38) park alanı içindeki ağaçtan erik toplarken, burada bekçilik yapan Hüseyin Arslan geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arslan, yanındaki tabancayla Yaşar Toprak'a ateş etti. Sol bacak ve göğsünden vurulan Toprak, yaralandı. Bekçi, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toprak´ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bir süre sonra Hüseyin Arslan, karakola giderek teslim oldu. Olay yerindeki incelemede suç aleti tabanca ve 2 kovan ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-21 11:42:12



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