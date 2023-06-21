Kooperatif bekçisi, ağaçtan erik toplayan kişiyi vurdu (2)

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BEKÇİ TUTUKLANDI

Çorum'da ağaçtan erik topladığı iddiasıyla Yaşar Toprak'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 32'nci Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bekçisi Hüseyin Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-21 18:20:01



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