AK Parti İl Başkanı Günay'ı darbeden tutuklu sanıklara ceza; yakınlarından tepki



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı darbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan ve aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişi, son kez hakim karşısına çıktı. 4 yıl 7 ay ile 5 yıl 6 ay arasında cezalara çarptırılan sanıkların yakınları, duruşma sonrası AK Parti İl binasına yürüyerek, verilen cezalara tepki gösterdi.

Çorum'da geçen 29 Mart'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti İl Başkanı Murat Günay´ı sokak ortasında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına AK Parti İl Başkanı Murat Günay katılmazken, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma salonuna az sayıda izleyici alınırken, sanıklar son kez savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Olayın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok'a iyi hal indiriminden 4 yıl 7 ay, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör'e ise 5 yıl 6 ay ceza verildi.

AK PARTİ İL BİNASINA YÜRÜDÜLER

Tutuklu sanıkların yakınları verilen karara adliye önünde tepki gösterirken, bir grup tutuklu yakını ise Gazi Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Binasına giderek karara tepki gösterdi. Yakınlarına verilen cezanın doğru bir karar olmadığını belirterek AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın dışarı çıkmasını istedi. Günay'ı istifaya çağıran grup, daha sonra bölgeden uzaklaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-22 19:01:23



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