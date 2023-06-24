Bayram tatilinde D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu

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Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Osmancık ilçesinden geçen İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar yoğunluk oluşturdu, trafik durma noktasına geldi.

Türkiye´nin önemli güzergahlarından olan İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Çorum'un Osmancık ilçesi girişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgelerde sıcak hava nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY

2023-06-24 15:19:03



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