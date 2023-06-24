Çorum'da, hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, Aşağı Sanayi Sitesindeki hurdalıkta çıktı. Hurda malzemelerin alev alması sonucu bölgeden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, söndürme sırasında vidanjörlerle de destek verildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını çevredeki diğer hurdalara sıçramadan söndürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-24 19:57:32



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