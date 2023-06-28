Kaçan kurbanlık inek uyuşturucu iğne ile yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da sahibinden kaçan kurbanlık inek, belediye ekiplerince uyuşturucu iğne atılarak yakalandı.
Çorum merkezde bulunan hayvan pazarından Aydın Köstekçi tarafından alınan kurbanlık inek, sahibinin elinden kaçtı. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, ekili tarlaya kaçan ineği uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikten sonra sahibine teslim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-06-28 09:48:38
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