Kaçan kurbanlık inek uyuşturucu iğne ile yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da sahibinden kaçan kurbanlık inek, belediye ekiplerince uyuşturucu iğne atılarak yakalandı.

Çorum merkezde bulunan hayvan pazarından Aydın Köstekçi tarafından alınan kurbanlık inek, sahibinin elinden kaçtı. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, ekili tarlaya kaçan ineği uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikten sonra sahibine teslim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-28 09:48:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.