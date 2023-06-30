Ormanda yürüyüşe çıktı; 120 metreden uçuruma yuvarlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'daki ormanda yürüyüşe çıkan Ömer Faruk Çal (33), dengesini kaybedip, 120 metreden uçuruma yuvarlandı.
Yürüyüş yapmak için ormana giden Ömer Faruk Çal, Eskiyol-Harmancık köyü mevkisinde dengesini kaybedip, 120 metreden uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilinci açık olduğu gözlenen Çal, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-06-30 17:58:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.