Ormanda yürüyüşe çıktı; 120 metreden uçuruma yuvarlandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'daki ormanda yürüyüşe çıkan Ömer Faruk Çal (33), dengesini kaybedip, 120 metreden uçuruma yuvarlandı.

Yürüyüş yapmak için ormana giden Ömer Faruk Çal, Eskiyol-Harmancık köyü mevkisinde dengesini kaybedip, 120 metreden uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilinci açık olduğu gözlenen Çal, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-06-30 17:58:42



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