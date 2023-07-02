Balya makinesinde çıkan yangında, alevlerin sıçradığı arpa tarlası da yandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),(DHA)-ÇORUM'un Osmancık ilçesinde balya makinesinde çıkıp, arpa tarlasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tarladaki ürünler yanarken, balya makinesi zarar gördü.
Kumbaba köyünde Ercan Karabaş'a ait arpa tarlasında, dün akşam balya makinesindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Makineden çıkan alevler, tarlaya da sıçradı. İhbarla bölgeye Osmancık Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Tarladaki ürünler yanarken, balya makinesi de zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY
2023-07-02 11:12:02
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