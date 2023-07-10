Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki kerem kurtarılamadı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 00:42
        Nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki kerem kurtarılamadı

        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki Kerem Satıcı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay 3 gün önce Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Arpaöz köyüne meydana geldi. Ailesiyle birlikte bir akraba ziyaretine giden Kerem Satıcı, yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı. Çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gören ailenin ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri Kerem'i, Alaca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kerem burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altında tutulan Kerem Satıcı, yapılan tüm müdahaleye rağmen bu akşam yaşam mücadelesini kaybetti. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-07-10 00:41:48

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çorum'da sağanak etkili oldu (2)
        Çorum'da sağanak etkili oldu (2)
        Çorum'da sağanak etkili oldu
        Çorum'da sağanak etkili oldu
        Çorum'da iki otomobilin çalan kadın şüpheli, polisin takibiyle yakalandı
        Çorum'da iki otomobilin çalan kadın şüpheli, polisin takibiyle yakalandı
        Balya makinesinde çıkan yangında, alevlerin sıçradığı arpa tarlası da yandı
        Balya makinesinde çıkan yangında, alevlerin sıçradığı arpa tarlası da yandı
        Ormanda yürüyüşe çıktı; 120 metreden uçuruma yuvarlandı
        Ormanda yürüyüşe çıktı; 120 metreden uçuruma yuvarlandı
        Kaçan kurbanlık inek uyuşturucu iğne ile yakalandı
        Kaçan kurbanlık inek uyuşturucu iğne ile yakalandı