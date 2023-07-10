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        Nefes borusuna yemek kaçan Kerem, son yolculuğuna uğurlandı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:00
        Nefes borusuna yemek kaçan Kerem, son yolculuğuna uğurlandı

        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)-ÇORUM'da nefes borusuna yemek kaçtıktan sonra hayatını kaybeden Kerem Satıcı'nın (3) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Olay, 6 Temmuz'da Arpaöz köyünde meydana geldi. Ailesi ile akraba ziyaretine giden Kerem Satıcı'nın nefes borusuna yemek kaçtı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıp, tedaviye alınan Satıcı, dün akşam hayatını kaybetti. Kerem'in cenazesi, bugün hastane morgundan alınıp, Akşemseddin Camisi'ne getirildi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da katıldığı cenazede, baba Sefa Satıcı güçlükle ayakta durdu. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-07-10 15:59:33

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