Çorum'da silahlı kavga: 1'i yoldan geçen çocuk 2 yaralı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada şüphelilerden 1'i ile yoldan geçen 1 çocuk yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kunduzhan Mahallesi, Kunduzhan Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan M.Y. (17) ve G.K. (18), konuşmak için bir araya geldiklerinde aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, G.K.'nın tüfekle ateş açması sonucu M.Y. sırtına ve sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Bu sırada ailesiyle birlikte olay yerinde bulunan 11 yaşındaki E.A.'nın da ayağına saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Y. ve E.A., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ise olayın ardından kaçan G.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-07-11 23:05:32