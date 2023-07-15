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        Çorum'da 26 kaçak göçmen yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 09:21
        Çorum'da 26 kaçak göçmen yakalandı

        Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM kaçak göçmenlere yönelik operasyonda 26 kişi yakalandı.

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte önceden belirlenen çok sayıda adrese düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda sığınmacı statüsüne uygun olmayan 26 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

        Yakalanan 26 yabancı uyruklunun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği ve buradan da sınır dışı edilecekleri belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-07-15 09:20:46

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