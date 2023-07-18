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        Çorum Sanayi Sitesi´nde çıkan yangında 200 hurda araç yandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:35
        Çorum Sanayi Sitesi´nde çıkan yangında 200 hurda araç yandı

        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM Sanayi Sitesi´nde, hurda araçların alınıp, parçalanarak satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 200 hurda araç yandı.

        Çorum Sanayi Sitesi´ndeki 30´uncu Sokak´ta hurdaya çıkan araçların alınıp, parçalanarak satıldığı bir iş yerinin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra belediyeye ait kepçeler de müdahale etti. Bölgedeki esnaf da kum ve su taşıyarak alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın sırasında zaman zaman bazı araçlarda küçük çaplı patlamalar oldu. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında iş yerinin bahçesindeki yaklaşık 200 hurda araç yandı.

        Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Merkez Yusuf ÇINAR

        2023-07-18 17:34:57

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