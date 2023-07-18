Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çorum'da Afgan ve Irak uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 19:48
        Çorum'da Afgan ve Irak uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı

        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da kaçak göçmenlere yönelik operasyonda 60 kişi yakalandı.

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda Irak ve Afgan uyruklu 60 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Yakalanan 60 yabancı uyruklunun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinden alınarak sınır dışı ediiceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-07-18 19:47:31

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çorum Sanayi Sitesi´nde çıkan yangında 200 hurda araç yandı
        Çorum Sanayi Sitesi´nde çıkan yangında 200 hurda araç yandı
        Çorum'da 26 kaçak göçmen yakalandı
        Çorum'da 26 kaçak göçmen yakalandı
        Çorum'da silahlı kavga: 1'i yoldan geçen çocuk 2 yaralı
        Çorum'da silahlı kavga: 1'i yoldan geçen çocuk 2 yaralı
        Nefes borusuna yemek kaçan Kerem, son yolculuğuna uğurlandı
        Nefes borusuna yemek kaçan Kerem, son yolculuğuna uğurlandı
        Nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki kerem kurtarılamadı
        Nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki kerem kurtarılamadı
        Çorum'da sağanak etkili oldu (2)
        Çorum'da sağanak etkili oldu (2)