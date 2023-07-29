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        Çorum'da telefon dolandırıcısı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:59
        Çorum'da telefon dolandırıcısı tutuklandı

        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´da telefonla aradığı kişileri, kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp dolandıran İsa A., (18) tutuklandı.

        Kentte polise başvuran bazı kişiler, kendilerini telefonla arayıp, polis veya savcı olduğunu söyleyen kişi tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdurların ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelinin İsa A. olduğunu belirledi. İsa A., Esnafevleri Sokak´ta bir vatandaşı dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde 4 adet 22 ayar altın bilezik, 1 yarım, 1 çeyrek, 15 adet 1 gram, 2 adet 0,5 gram ve 1 adet 0,25 gram altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Samsun ve Uşak'ta da benzer yöntemle dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa A. tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-07-29 11:58:42

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