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        Dilencinin üzerinden 1300 TL çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:27
        Dilencinin üzerinden 1300 TL çıktı

        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da dilencilere yönelik yapılan operasyonda zabıta ekiplerince yakalanan M.A 'nın (65) üzerinden 1300 TL çıktı.

        Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Gazi Caddesi'nde dilenen M.A. ekiplerce yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencinin üstünde yapılan aramada 200´lük, 50´lik, 20´lik ve 10´luk olmak üzere 1300 TL çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan M.A.'ya Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-08-01 10:26:30

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