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        Eş cinayeti şüphelisi polis memuru tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:05
        Eş cinayeti şüphelisi polis memuru tutuklandı

        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında başından ve göğsünden vurulmuş cesedi bulunan Gülten Ataklı'nın (35) gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı (38), tutuklandı.

        Olay, dün Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın, çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülten Ataklı olduğu belirlenen kadının başından ve göğsünden vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında Ataklı´nın Samsun'da görev yapan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı gözaltına alındı.

        Ataklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Mürsel Ataklı'nın ifadesinde eşiyle piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Daha sonra konuştuk. Ama ben yapmadım. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtildi. Ataklı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Gülten Ataklı´nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-08-01 17:04:21

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