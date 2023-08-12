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        Bakan Işıkhan: Emeğin, alın terinin hakkını gözettik

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 15:31
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        Bakan Işıkhan: Emeğin, alın terinin hakkını gözettik
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        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik" dedi.

        AK Parti´nin 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Çorum'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk olarak valiliği ziyaret etti. Ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret eden Işıkhan, burada basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetinin çalışmaları için, "Yüzyılın işini, yirmi yıla sığdırdık" ifadesini kullanan Işıkhan, yatırımların daha da artacağını belirtti. Bakan Işıkhan, "Şu an elbette önceliğimiz afetzede illerimiz. Bu süreçte 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için diğer tüm şehirlerimiz gibi Çorum'da depremzedelerimizin elinden tuttu, onlara evini, yuvasını, yüreğini açtı. Tüm imkanlarıyla 'Sen, ben yok, biz varız' diyerek elinden gelen tüm gayreti ortaya koydu. Allah hepinizden razı olsun, hassasiyetiniz için şahsım ve vatandaşlarımız adına tüm Çorumlu kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceklerini anlatan Işıkhan şunları söyledi:

        "Yolun başında bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7'nci Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-08-12 15:30:12

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