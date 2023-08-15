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        Çorum'da anız yangını kavak ağaçlarına sıçradı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 00:11
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        Çorum'da anız yangını kavak ağaçlarına sıçradı
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        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´un Sungurlu ilçesinde çıkan anız yangını kavak ağaçlarına sıçradı. Yangın zkontrol altına alınırken çok sayıda kavak ağacı kül oldu.

        Yangın bu akşam ilçeye bağlı Aydoğan köyünde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında çok sayıda kavak ağacı yandı.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Sungurlu Yusuf ÇINAR

        2023-08-15 00:10:38

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