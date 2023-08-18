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        Takla atan otomobildeki İngilizce öğretmeni öldü, babası yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:41
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        Takla atan otomobildeki İngilizce öğretmeni öldü, babası yaralandı
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        Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Can Keser (25) hayatını kaybetti, yanındaki babası Muzaffer Keser yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

        Kaza, 16 Ağustos'ta, İnönü Caddesi'ndeki Burunçiftliği Kavşağı'nda meydana geldi. İngilizce öğretmeni Can Keser'in kontrolünü yitirdiği 19 TP 492 plakalı otomobil, takla attı. Sürücü Can Keser, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki babası Muzaffer Keser ise yaralandı. Muzaffer Keser, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-08-18 16:40:28

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