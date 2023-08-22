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        Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, baraj kenarında ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:34 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:35
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        Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, baraj kenarında ölü bulundu
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        Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yakınlarının dünden bu yana haber alamadığı Turan Akgöz (82), baraj kenarında ölü bulundu.

        Çorum'da dün sabahtan bu yana Turan Akgöz´den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Akgöz'ün otomobili Çomar Barajı kenarında bulundu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında Turan Akgöz'ün cansız bedeni, bugün saat 17.30 sıralarında baraj kenarında bulundu. Akgöz'ün cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-08-22 20:33:09

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