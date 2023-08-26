Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da 4 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Alzheimer hastası Neşet Acar'ın (74) cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Sevindikalan köyünde Alzheimer hastası Neşet Acar, 4 Ağustos´ta evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD´ın 22 gündür aradığı Acar´ın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Köye, 3 kilometre uzaklıkta Çamlıdere mevkisinde bulunan Neşet Acar´ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2023-08-26 16:52:59