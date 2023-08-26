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        Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 16:53 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:54
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        Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu
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        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da 4 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Alzheimer hastası Neşet Acar'ın (74) cansız bedenine ulaşıldı.

        Merkeze bağlı Sevindikalan köyünde Alzheimer hastası Neşet Acar, 4 Ağustos´ta evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD´ın 22 gündür aradığı Acar´ın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Köye, 3 kilometre uzaklıkta Çamlıdere mevkisinde bulunan Neşet Acar´ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

        2023-08-26 16:52:59

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