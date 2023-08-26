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        Çorum'da 2 gündür kayıp olan kadın bulundu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:09 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:10
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        Çorum'da 2 gündür kayıp olan kadın bulundu
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        Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´un İskilip ilçesinde evi yandıktan sonra ortadan kaybolan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Tuğba Bekar, ormanda bulundu.

        İskilip ilçesine bağlı İkipınar köyünde önceki gün evinde çıkan yangının ardından Tuğba Bekar, ortadan kayboldu. Yakınları tüm aramalara rağmen Bekar´a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri bugün Tuğba Bekar´ı Derekargın göleti yakınlarındaki ormanda buldu. Sağlık sorunu bulunmayan Bekar, yapılan muayenenin ardından yakınlarına teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

        2023-08-26 17:08:50

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